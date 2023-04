Feyenoord, De Groot: “La Roma giocherà perdendo un sacco di tempo. Lo scorso anno, hanno fatto teatro”

De Groot, ex Feyenoord, ha rilasciato alla tv ufficiale del club olandese alcune osservazioni in merito alla prossima sfida contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Probabilmente perderanno un sacco di tempo, faranno teatro. Ce lo aspettiamo da loro, l’abbiamo visto l’anno scorso. Ma è così che giocheranno. I giocatori del Feyenoord devono prepararsi a questo, e devono esserne al di sopra. Il pubblico deve anche essere al di sopra di questo comportamento. Il Feyenoord troverà poco spazio per tirare da fuori, che è l’arma in più in questa stagione. Difficile anche trovare spazi in mezzo per le imbucate. Dove sono allora gli spazi? Sulle fasce, Mourinho regala spazio lì agli avversari. Dovranno essere molto bravi e taglienti, specialmente sul terzino destro. È il meno forte in difesa dell’intero blocco”.