La Roma nel prossimo impegno di Europa League sfiderà il Feyenoord. Il primo portiere, Justin Bijlow, non sarà presente contro i giallorossi. Domenica scorsa si è procurato un infortunio al polpaccio in occasione della gara contro l’AZ. Secondo il portare olandese Nos.nl, il giocatore starà fuori per due mesi.