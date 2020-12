Festival Roma, Bologna a picco

Tuttosport (S.Budriesi) – La verità è che andava sospesa per manifesta inferiorità. La Roma ha sbriciolato il Bologna senza nemmeno sforzare, segnando 5 gol in un primo tempo in cui sarebbero dovuti essere oggettivamente 8, se Dzeko in particolare non avesse sbagliato l’impossibile. La squadra di Fonseca, in tribuna per squalifica al Dall’Ara, si è trovata di fronte una difesa inesistente. Dopo un quarto d’ora la Roma era già 3-0: è la prima volta che succede in serie A quest’anno. La Roma ha deliziato. Ogni volta che scendeva palla al piede nel primo tempo, ha segnato oppure c’è andata vicino. Tra le perle, spicca la rete del 4-1 di Veretout alla quinta stagionale, dopo un’azione combinata tra Dzeko, Pellegrini e Mkhitarayan. Poi nella ripresa la Roma ha chiaramente sollevato il piede. I giallorossi hanno così timbrato il cartellino, forti di un approccio attento e vincente.