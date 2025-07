Come ogni 22 luglio, i tifosi della Roma si radunano per festeggiare il compleanno del club. L’appuntamento è alle ore 22:00 a Piazza Navona per aspettare la mezzanotte. Gli aggiornamenti LIVE

22:40 – Il corteo – almeno 8000 tifosi presenti – si sta muovendo verso il Pantheon: continuano i cori e gli striscioni celebrativi del 22 luglio

22:30 – Il corteo è ancora a Piazza Navona: non si frena l’entusiasmo dei tifosi

22:00 – Migliaia i tifosi presenti: cori e bandiere al vento per cominciare la festa giallorossa