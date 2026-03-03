CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – La piccola Gia è venuta al mondo una decina di giorni prima del previsto. La primogenita di Paulo Dybala è nata ieri alle ore 9 al Policlinico Gemelli, dunque a Roma e in Italia come avrebbe voluto Oriana per avere accanto il marito. Le acque si sono rotte domenica notte, così, subito dopo Roma–Juve Paulo è corso in ospedale insieme alla moglie e ai suoceri. Gia, il nome della bambina, tenuto segreto fino a ieri, è ispirato al personaggio del film “Una donna oltre ogni limite” interpretato dall’attrice Angelina Jolie. Il neopapà, che ieri sera ha pubblicato sui social una foto con la didascalia “Un applauso a mamma e papà”, verrà festeggiato da compagni e staff.

La paternità cambia la vita di un uomo e Dybala è arrivato a questo appuntamento con una consapevolezza speciale. Ad esempio, ha espresso la volontà di far crescere la piccola a Roma, città che ormai considera casa: per questo motivo la tentazione Boca non ha ancora attecchito. Ma la Roma non lo ha ancora contattato: è un segnale, soprattutto alla luce del rinnovi praticamente fatti di Cristante e Mancini, che andavano in scadenza nel 2027 e non nel 2026. Soltanto due mesi e mezzo al top, per la Joya, potranno cambiare il corso degli eventi. Genova il primo step.