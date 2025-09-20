Ieri si è vissuto un momento epocale per la Ternana con l’insediamento ufficiale di Claudia Rizzo, prima donna a ricoprire la carica di presidente nella storia del club rossoverde. Accanto a lei, durante la presentazione, c’era Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, che collaborerà con lei nelle scelte gestionali e operative.

La conferenza stampa è stata animata da un curioso aneddoto protagonizzato da Ferrero. Quando a Claudia Rizzo è stato chiesto quale fosse la sua squadra del cuore, l’ex presidente doriano l’ha interrotta con il suo tipico piglio: “Non dire chi tifi! Non ripetere il mio errore. Quando ero alla Sampdoria, ammisi di essere tifoso della Roma e mi massacrarono. Meglio dire una bugia innocente, come fanno tutti i presidenti!”. Le sue parole hanno strappato un sorriso ai presenti, regalando un momento di leggerezza a un evento così significativo.