Ferrara, M5S: “Non c’è nessun ritardo sullo Stadio, nessun collegamento con le dimissioni dei Presidenti di Commissione”

L’esponente del Movimento Cinque Stelle, Paolo Ferrara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Centro Suono Sport per parlare della situazione Stadio della Roma, dopo le dimissioni dei due presidenti di Commissione Marco Terranova e Donatella Iorio. Queste le sue parole:

“Non c’è nessun collegamento con lo stadio della Roma nelle dimissioni dei due Presidenti di Commissione. Hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni e ora hanno deciso di dimettersi, come detto da loro stesse, per motivi personali. Non c’è nessun ritardo sullo stadio, la Sindaca Raggi fa controllare ogni passaggio per sincerasi che sia corretto”.