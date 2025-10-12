Evan Ferguson, nuovo attaccante giallorosso, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura nella Capitale. In un’intervista concessa a RTÉ Sport, il calciatore irlandese ha raccontato le sue prime impressioni sulla Roma e sull’impatto avuto con l’ambiente. Ecco le sue parole:

“La fine della scorsa stagione è stata difficile. Dopo 4-5 anni in Inghilterra volevo provare qualcosa di nuovo, è arrivata la Roma ed è difficile dire no a un club del genere. Sapevo che la Roma era un grande club. Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. I tifosi sono “pazzi” per la squadra. La maggior parte dei compagni di squadra parla inglese. E il cibo è molto meglio in Italia”.

Sulle differenze tra Premier League e Serie A

“L’allenamento è molto diverso rispetto all’Inghilterra ed è molto più intenso. I giorni di riposo sono molto rari e quando ce n’è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall’Inghilterra, dove è più “avanti e indietro, avanti e indietro”. Ma è un buon cambiamento”.