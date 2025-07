La Roma piazza un altro colpo in entrata e si prepara ad accogliere uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Dopo giorni di contatti serrati, la trattativa per portare Evan Ferguson in giallorosso è ormai ai dettagli finali. Un’operazione importante che testimonia l’ambizione del club capitolino, pronto a rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante irlandese classe 2004 è atteso domani a Roma per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il giocatore arriverà in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Una cifra importante, che sottolinea la fiducia del club nei confronti del talento della Premier League.

Ferguson ha scelto il progetto della Roma nonostante l’interesse di altri club europei. Sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini e rappresenta il secondo rinforzo ufficiale del mercato giallorosso dopo l’arrivo di El Aynaoui. L’operazione, salvo sorprese, verrà formalizzata nelle prossime ore.