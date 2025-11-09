Ferguson resta a Roma: niente nazionale per l’attaccante irlandese

Dopo giorni di incertezza, arriva la conferma definitiva sul futuro immediato di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, alle prese con un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, non risponderà alla convocazione della propria nazionale. Una scelta dettata dalla prudenza e condivisa con lo staff tecnico del club, che punta a recuperarlo completamente durante la sosta.

E stato lo stesso Gian Piero Gasperini a chiarire la situazione nel post partita di Roma–Udinese. Il tecnico ha spiegato che Ferguson rimarrà nella Capitale per proseguire il percorso di recupero, mettendo così fine ai dubbi che avevano accompagnato le ultime ore. Il commissario tecnico dell’Irlanda aveva inizialmente espresso la volontà di convocarlo comunque, con l’idea di schierarlo soltanto nella seconda gara, contro l’Ungheria, dopo aver saltato l’esordio con il Portogallo.

Una decisione che permetterà all’attaccante di concentrarsi pienamente sul rientro e di evitare possibili ricadute in vista della ripresa del campionato.