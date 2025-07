Corriere dello Sport (R. Maida) – Esordio brillante per Evan Ferguson, autore di quattro gol e un assist contro l’Unipomezia nel 9-0 della Roma. L’irlandese ha segnato una tripletta in 24 minuti, dimostrando intesa con i meccanismi offensivi di Gasperini nonostante sia arrivato da pochi giorni. A differenza di El Aynaoui, Ferguson è partito titolare e si candida già a un posto dall’inizio in campionato, anche per i problemi fisici di Dovbyk.

Arrivato in prestito per 3 milioni, la Roma potrà riscattarlo per 37: Massara punta su di lui per rilanciarlo dopo una stagione negativa in Premier. Potrà sostituire Dovbyk, ma anche affiancarlo o giocare da seconda punta, ruolo già ricoperto in nazionale.