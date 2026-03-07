CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – L’attacco della Roma perde pezzi e la conta degli uomini offensivi non torna più. Gasp è infatti costretto all’ennesima doccia fredda. Perché per Evan Ferguson la stagione è già finita. L’irlandese si trova a Brighton, dove è stato sottoposto a un consulto medico per il persistente problema alla caviglia sinistra. Il verdetto è stato inesorabile: intervento chirurgico programmato per la prossima settimana e stop fino al termine della stagione.

Ora resta solo da capire dove si svolgerà la riabilitazione: se nella Capitale oppure in Inghilterra. Ma il dettaglio logistico cambia poco la sostanza. Perché la verità è che la società giallorossa non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Inevitabile. Un epilogo quasi scritto per un’operazione che non ha mai davvero acceso entusiasmo né risultati. Così Gasperini si ritrova con l’attacco ridotto all’osso proprio mentre l’Europa chiama: oltre a Malen, ha a disposizione solo il diciannovenne Robinio Vaz e il diciassettenne Antonio Arena.