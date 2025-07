La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Evan Ferguson ha detto sì alla Roma, nonostante l’interesse dell’Atalanta. Dopo l’accordo col Brighton, l’attaccante irlandese è pronto a prendere il posto di Shomurodov, passato al Basaksehir. Resta da definire l’eventuale diritto di riscatto sul prestito gratuito, con i giallorossi che copriranno l’intero stipendio (circa 1,8 milioni).

Non è escluso l’arrivo anche di Hojlund, ma prima bisognerà chiarire il futuro di Dovbyk. Intanto il ds Massara lavora su Wesley e Rios: per il primo la distanza col Flamengo è di 4-5 milioni, colmabile entro il weekend; più complicata la trattativa per il colombiano, per cui il Palmeiras chiede 30 milioni più bonus. Le alternative restano El Aynaoui del Lens e O’Riley del Brighton. In difesa piace sempre di più Mavrapanos del West Ham.