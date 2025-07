La Repubblica (M. Juric) – Evan Ferguson è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante irlandese ha completato ieri l’iter di visite mediche, durato due giorni presso il Campus Bio-Medico, con particolare attenzione a ginocchia e caviglie, dopo i problemi fisici che ne hanno frenato la crescita. Consultato anche il professor Ahlbäumer, ortopedico di fiducia dei Friedkin, è arrivato il via libera.

Ferguson arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Due anni fa era considerato uno dei talenti più promettenti della Premier League: 10 gol in 25 partite col Brighton prima di una serie di infortuni che hanno portato al prestito al West Ham, senza però rilancio. La Roma punta comunque sul suo potenziale. Intanto si attende il via libera del Flamengo per Wesley e si chiude l’affare Ghilardi con il Verona.