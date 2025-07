La Roma aggiunge un nuovo tassello al proprio reparto offensivo: Evan Ferguson è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Dopo giorni di attesa e visite mediche approfondite, il club ha annunciato l’arrivo dell’attaccante irlandese dal Brighton.

Come riportato dal comunicato ufficiale della Roma, Ferguson arriva in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 37 milioni. Classe 2004, è il primo calciatore irlandese nella storia del club. Cresciuto nel Bohemian FC, ha esordito giovanissimo in Premier League e vanta già 18 presenze e 4 reti con la nazionale maggiore.

Alla Roma prenderà il posto di Abraham e Shomurodov e si giocherà una maglia da titolare con Dovbyk. Ferguson ha scelto la maglia numero 11, lasciando il 9 all’attaccante ucraino.