Leggo (F. Balzani) – La Roma di Gasperini ritrova i nazionali e prepara il Torino in un Olimpico sold out. Sorrisi da Ferguson e Koné, delusioni da Dovbyk e qualche allarme per Wesley, escluso precauzionalmente con il Brasile per un’infiammazione al ginocchio: al suo posto pronto Rensch.

Ferguson, protagonista con l’Irlanda con due gol in due partite, è sicuro del posto e ora cerca la prima rete all’Olimpico. Momento opposto per Dovbyk, in difficoltà anche con l’Ucraina. Koné invece continua a brillare e ha ribadito la sua gratitudine alla Roma per la fiducia.