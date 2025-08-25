La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Evan Ferguson convince tutti contro il Bologna e si prende la Roma. In Irlanda il “Sun” lo paragona addirittura a Batistuta, mentre i media locali lo definiscono “impressionante”. Gasperini lo ha preferito a Dovbyk e lo ha elogiato: “Ha qualità importanti, dinamismo e margini di crescita. È venuto con la voglia di fare bene e ci darà soddisfazioni”.

L’irlandese, dopo i 6 gol in amichevole e un leggero calo, è tornato protagonista. Ora dovrà confermarsi già contro il Pisa, per blindare il posto da titolare e convincere la Roma a investire 35 milioni per il riscatto dal Brighton a fine stagione.