La Gazzetta dello Sport – Una sosta benedetta per recuperare quasi un reparto intero. Alla ripresa del campionato Gasperini spera di poter contare su tre rinforzi in attacco. Il primo sarà Ferguson per il quale è stata scongiurata la convocazione con la nazionale nonostante il pressing dell’Irlanda. L’ex Brighton, reduce dalla distorsione alla caviglia, avrà modo di recuperare a Trigoria in vista della Cremonese.

Quando si rivedrà pure Bailey alle prese con una lieve lesione al retto femorale.Ci vorrà almeno una settimana in più per avere Dybala. Da valutare in queste ore, infine, le condizioni di Dovbyk uscito ieri per un problema muscolare alla coscia.