Corriere dello Sport (G. Marota) – La sosta guarirà parte dei mali residui, poi la Roma potrà davvero sperare di ritrovarsi per la prima volta a ranghi semi completi, aspettando notizie sulle condizioni di Dybala. Evan Ferguson avrà bisogno ancora di qualche giorno di riposo per rimettersi in sesto dopo il trauma distorsvio alla caviglia destra accusato mercoledì contro il Parma. L’irlandese dovrebbe saltare un giro con la propria nazionale per restare a Trigoria e recuperare il tempo perduto, così da ritrovarsi in forma alla ripresa di Cremona, il 23 novembre.

Non ci sarà neppure Angeliño, il cui ultimo impiego risale al 28 settembre contro il Verona. Una bronchite asmatica e delle condizioni di salute non proprio ottimali hanno fiaccato lo spagnolo, atteso ora da una preparazione fisica.