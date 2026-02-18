Ferguson, dall’Irlanda spingono per il Celtic: “Segui l’esempio di Larsson”

Le riflessioni sul futuro di Evan Ferguson si intrecciano con l’attualità dell’infermeria e con un momento non semplice per l’attaccante irlandese, fermo ai box per il problema alla caviglia. Tra l’exploit di Malen e l’assenza dal campo che dura ormai da quasi quattro settimane, il suo nome è scivolato in secondo piano, ma attorno a lui continuano a circolare valutazioni e scenari.

Secondo quanto riportato da Andy Townsend ai microfoni di Boyle Sports, il futuro del centravanti potrebbe essere lontano dalla Capitale. L’ex nazionale irlandese ha suggerito apertamente un trasferimento al Celtic, invitando Ferguson a “seguire le orme di Henrik Larsson”. A suo giudizio, in Scozia l’attaccante avrebbe la possibilità di giocare con continuità, segnare 30 gol a stagione e dimostrare davvero il proprio valore: “Se non dovesse riuscire lì, forse non sei il giocatore che tutti pensavamo fossi”, ha dichiarato Townsend.

Nel suo intervento, l’ex centrocampista ha citato anche il Wrexham, oggi sotto i riflettori per la crescita del progetto guidato da Ryan Reynolds, ma ha ribadito come Ferguson meriti di essere il riferimento offensivo di un grande club. Per Townsend, il Celtic rappresenterebbe il contesto ideale per misurarsi con pressioni e aspettative elevate, crescere come uomo e come centravanti e rilanciare definitivamente la propria carriera.