Ferguson atterra alle 19:55 a Ciampino: colpo da 40 milioni, la Roma accoglie il talento irlandese

Evan Ferguson è pronto a vestire il giallorosso: manca davvero poco all’ufficialità del suo approdo alla Roma. Il giovane attaccante irlandese atterrerà questa sera a Ciampino, con arrivo previsto alle 19:55, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura nella Capitale.

Come appreso da Fabrizio Romano, l’attaccante irlandese classe 2004 il giocatore arriverà in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Una cifra importante, che sottolinea la fiducia del club nei confronti del talento della Premier League.

Per Ferguson si apre una sfida affascinante, in una piazza calorosa e ambiziosa, dove il talento non basta: serviranno grinta, carattere e cuore. La Roma lo attende, i tifosi anche. Il suo obiettivo? Lasciare il segno, diventare protagonista e scrivere una nuova pagina della storia romanista.