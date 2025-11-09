Ferguson ai box: caso diplomatico con l’Irlanda?

La Gazzetta dello Sport – La Roma ha deciso: Evan Ferguson non è pronto per tornare in campo. Dopo l’ultimo test di ieri, Gasp ha escluso l’attaccante, ai box per una distorsione alla caviglia, dai convocati per la sfida di oggi.

L’Irlanda, Invece, non ha cambiato idea e intende valutarlo e capire se poterlo avere a disposizione per le due sfide decisive contro Portogallo ed Ungheria. II confronto tra i dirigenti continua, Ferguson spinge per andare in Nazionale. La decisione verrà presa entro stasera, ma si rischia il caso diplomatico.