Fenerbahce, obiettivo Under. L’agente: “Niente di vero, è concentrato sul Leicester”

Cengiz Under sembra essere nel mirino del Fenerbache. L’attaccante giallorosso trasferitosi nella sessione di mercato autunnale dalla Roma al Leicester non sta passando la miglior stagione. Attualmente in Premier non è riuscito ancora a trovare il gol, riuscendo a sfornare solo 2 assist in 8 presenze.

Misrad Turkcan agente del calciatore ha però allontanato il ritorno in patria e le lusinghe del Fenerbahce durante una intervista ad A Sport: “Non c’è niente di vero sul suo trasferimento. Attualmente è concentrato solo sulla sua avventura al Leicester. Cengiz ha come obiettivo di rimanere per molti anni all’estero e a breve termine non è previsto un ritorno in Turchia“.