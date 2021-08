Femminile, Thaisa Moreno è una nuova calciatrice giallorossa

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Thaisa. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2022.

La 32enne, nazionale brasiliana, ha giocato le ultime due stagioni al Real Madrid, mentre in precedenza ha indossato le maglie del Milan e delle statunitensi dello Sky Blue FC (poi rinominato Gotham FC).

“Ho scelto di giocare per la Roma perché penso di essere in un club con un grande progetto”, ha dichiarato la nuova calciatrice giallorossa. “Nella scorsa stagione la Roma ha vinto la Coppa Italia dopo un percorso di crescita iniziato solo pochi anni fa, sono qui per aiutare la squadra a migliorarsi ancora”.

Con la nazionale brasiliana, Thaisa ha collezionato 86 presenze finora.

“Thaisa non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla per lei”, ha commentato l’Head of Women’s Football, Betty Bavagnoli. “È da tempo che la seguiamo con grande interesse e sono molto felice sia diventata una nostra calciatrice. Sappiamo cosa può dare a questa squadra: oltre all’esperienza, anche carattere e un grande apporto dal punto di vista della mentalità”.

La centrocampista indosserà la maglia numero 17.

Benvenuta, Thaisa!

