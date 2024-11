Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

L’ultimo sforzo prima della sosta, quali sono le condizioni del gruppo sia al livello fisico che mentale?

“Servirà la forza necessaria, sia fisica sia mentale, di riuscire a fare una grande gara a Sassuolo e di affrontare la partita nel migliore dei modi. Dobbiamo andare oltre tutto, oltre la stanchezza, oltre la delusione di Lione, perché un po’ di delusione c’è. Però dobbiamo pensare subito al campionato e fare tre punti. Ci sarà sicuramente una Roma che vuole conquistare la partita, perché vogliamo fortemente continuare la rincorsa in campionato. Questo fa parte del nostro lavoro, quando giochi partite di alto livello, è chiaro che se perdi c’è rammarico e partite come quelle di Lione portano via tante energie, ma dobbiamo avere la forza per scendere in campo e fare una grande partita a Sassuolo”.

Dopo il pareggio all’andata, il Sassuolo ha centrato un pari anche con la Juve. È una squadra che sembra esaltarsi contro le grandi…

“È una squadra che, per la qualità che ha, non merita assolutamente la classifica attuale. All’andata contro di noi, era la seconda giornata, fece una grande partita e portò via un pareggio meritato. Nell’ultima gara di campionato ha strappato un punto con la Juventus, quindi è sicuramente una squadra che contro le grandi si esalta e riesce a esprimersi al meglio. È una partita da considerare molto difficile e complicata, arriva prima di una sosta e dopo Lione, dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi. Come ho già detto, la Roma vuole continuare la rincorsa, quindi andremo a Sassuolo con grande umiltà, ma con il coraggio per fare risultato”.

Nella storia della Roma, le gare con il Sassuolo hanno sempre rappresentato un crocevia importante. Cosa significherebbero i tre punti in ottica classifica?

“È vero, le partite con il Sassuolo hanno sempre avuto un significato particolare. A volte abbiamo avuto una ripartenza contro di loro, a volte sono state partite determinante al fine di un risultato, anche in questo caso arriva in un momento importante della stagione. Per noi i tre punti sono fondamentali, ma penso lo siano anche per loro. È una partita in cui sicuramente le squadre non speculeranno sul risultato, ma proveranno a giocare a viso aperto”.

Foto: [Emmanuele Ciancaglini] via: [Getty Images]