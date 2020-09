Femminile, Soffia: “Oggi ci è mancata cattiveria. La sosta ci dà tempo per migliorarci”

Prestazione e risultato deludente per la Roma Femminile, che cade alla terza giornata di Serie A sul campo dell’Empoli. Le toscane, nella ripresa, si impongono grazie a due rigori trasformati da Prugna e Glionna. Dopo un pareggio ed una vittoria, le giallorosse ora si trovano a 4 punti in classifica. Il campionato riprenderà, dopo una lunga sosta, ad inizio ottobre. Al termine della gara, il terzino della Roma, Angelica Soffia, ha parlato ai microfoni di Roma TV. Queste le sue dichiarazioni: “Quello che ci manca è concretizzare le azioni che portiamo fino all’area di rigore e quello che ci è mancato oggi è l’essere cattive e finalizzare tutto quello che abbiamo creato, perché a mio parere loro non hanno giocato bene o come abbiamo giocato noi. Però sono state più cattive davanti alla porta e questo è quello che fa la differenza”.

Le condizioni del terreno di gioco?

Diciamo che questo non è uno dei campi migliori, loro ci hanno messo in difficoltà giocando su errori nostri e quindi la partita l’abbiamo fatta noi. Non ci sono scusanti, dovevamo concretizzare di più e non l’abbiamo fatto.

Come ripartire?

Ora c’è la sosta, sicuramente abbiamo tanto tempo per analizzare e migliorarci, sappiamo che l’unica cosa che ci manca è la cattiveria sotto porta, è questo che fa la differenza.