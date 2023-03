Femminile, Roma a caccia della finale di Coppa contro il Milan

Il Messaggero (G. Mustica) – Serve l’impresa alla Roma femminile di Spugna, oggi alle 14:30 al Tre Fontane, per ribaltare lo 0-1 di domenica scorsa contro il Milan e prendersi la terza finale di Coppa Italia di fila.

“Abbiamo le qualità e la voglia di vincere la partita. All’andata non abbiamo fatto la nostra miglior gara, ma qualcosa di buono s’è visto soprattutto nel secondo tempo. Da lì dobbiamo ripartire” ha detto il tecnico giallorosso, che ha chiesto anche la spinta del Tre Fontane che non si è mai tirato indietro in queste occasioni: al momento previsti più di 1.000 spettatori.