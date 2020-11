Femminile, le giallorosse si fanno riprendere

Corriere della Sera (M.Calabresi) – Per la Roma femminile la vittoria è sfumata a 10 minuti dalla fine: le giallorosse, al Tre Fontane, si sono fatte raggiungere sul 2-2 dalla Fiorentina. La partita si era messa male per la Roma, con il vantaggio viola all’11’ segnato da Sabatino, poi otto minuti più tardi il pari di Paloma Lazaro. Dopo una traversa per parte, le giallorosse si erano riportate avanti grazie a una prodezza di Serturini, prima del calcio di punizione vincente di Bonetti. “Creiamo tanto ma raccogliamo poco – il commento di coach Bavagnoli -. Non abbiamo assolutamente fatto una gara insignificante“.