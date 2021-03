Femminile, la Roma ospita San Marino

Il Tempo – Dopo la bella vittoria con l’Inter per 4-3, le giallorosse tornano in campo oggi alle 14:30 per ospitare il San Marino Academy che milita nelle zone basse della classifica. Il morale delle ragazze è certamente alto così come la forma fisica, ma d’ora in poi sarà fondamentale la continuità e soprattuto la capacità di non sottovalutare avversari sulla carta più deboli, come quello che arriva oggi al Tre Fontane.

Lo sa bene l’allenatrice Elisabetta Bavagnoli che torna in panchina dopo lo stop influenzale che l’ha costretta a saltare la sfida con l’Inter. “Dovremo essere concrete ed efficaci – inquadra così la partita a Roma Tv la coach giallorossa – lavorare per migliorare sempre e riuscire a fare risultato tramite le prestazioni, dobbiamo cercare di diventare mature e abbinare prestazioni e risultati”.