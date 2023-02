Femminile, la Roma non si ferma: 3-2, con brivido, contro l’Inter

Forse solo un aggettivo può definire le ragazze della Roma Femminile: inarrestabili.

È terminato il match contro l’Inter in casa giallorossa 3-2 con reti di Benedetta Glionna (25’), Andressa Alva da Silva (33’) e Giada Greggi (70’). Le statistiche sono tutte a favore della squadra capitolina, basta guardare i tiri in porta o il possesso palla. Inutili le reti di Tabitha Chawinga e Marta Pandini tutte nella ripresa (47’ e 72’)

Così, neanche l’Inter di Mr. Rita Guarino riesce nell’impresa di fermare la furia giallorossa che si conferma, salda, prima in classifica a 45 punti, distaccando una Juve che sembra essere davvero lontana a 37 punti.