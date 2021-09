La Roma Femminile travolge il Napoli 4-1 e si porta a punteggio pieno in classifica. Le ragazze allenate da mister Spugna centrano anche il secondo test stagionale, segnando tre reti in quattro minuti nel primo tempo (18′ Andressa, 20′ Serturini, 21′ Giugliano). La formazione ospite va a segno con una rete di Goldoni al 41′, ma al 47′ Bartoli chiude la pratica con la rete del 4-1. Le giallorosse adesso si trovano a sei punti in classifica, insieme a Milan e Sassuolo.