Femminile, Greggi: “Ringrazio la Roma e i tifosi per il sostegno. Tornerò più forte di prima” – FOTO

Vorrei ringraziare l’ @officialasroma , Il Coach , lo staff, le mie compagne e tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento particolare. Il vostro affetto e i vostri messaggi di conforto mi hanno trasmesso una carica incredibile e soprattutto mi hanno fatto sentire meno sola. ⁣ Un ringraziamento va anche alla⁣ clinica @villastuart e al professor Mariani per la professionalità, l’efficienza e la cortesia con cui è stato svolto il lavoro.⁣ Tornerò più forte di prima💪💛❤️⁣ .⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣ #giadagreggi#gg20#riamanagement#forzaroma#dajeromadaje#dajeroma#noisiamolaroma#asromawomen#asroma#asromafemminile #giallorosse #asr #serieafemminile#villastuart#mariani