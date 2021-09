Femminile, giallorosse oggi in campo con il Napoli

Corriere della Sera – Dopo l’esordio vittorioso in casa dell’Empoli (3-0, con tre autoreti), oggi per la Roma femminile è il giorno del debutto casalingo. Alle 17.30 a Trigoria, con diretta su TimVision, le ragazze di Alessandro Spugna affrontano il Napoli, battuto nettamente una settimana fa dall’Inter. Non ci sarà la squalificata Linari; è migliorata, invece, la condizione fisica di Giugliano, utilizzata a mezzo servizio al Castellani.

“La squadra sta bene, ha lavorato con entusiasmo – ha detto l’allenatore giallorosso -. Il Napoli ha cambiato tante giocatrici, ma Pistolesi ha voluto dare una sua identità alla squadra. Noi vogliamo fare un calcio offensivo e cercare di arrivare in zona gol con più giocatrici possibili“.