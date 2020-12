Femminile, Ciccotti: “Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara”

La centrocampista giallorossa Claudia Ciccotti ha parlato ai microfoni di Roma TV Nel post-partita di Juventus-Roma 4-1 di Serie A Femminile. Queste le sue dichiarazioni:

Sul possibile gol del 3-2 a pochi minuti dalla fine…

Ci sarebbe stato bene un 3-2 perché potevamo giocarcela fino alla fine. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per riaprire la partita però soprattutto la stanchezza ha avuto la meglio e abbiamo subito il 4-1.

Sulla gara…

Sicuramente il fatto di aver subito quasi subito due gol ci ha buttato giù di morale, poi però abbiamo reagito e abbiamo trovato il 2-1. Purtroppo la bravura della Juventus soprattutto nelle palle inattive ha avuto la meglio quindi siamo andate di nuovo sotto. Nel secondo tempo abbiamo provato e abbiamo attaccato meglio, ma non è andata lo stesso.

Sulla sua condizione…

Giocare aiuta ad entrare in condizione, io cerco sempre di farmi trovare pronta quando c’è bisogno. Siamo un gruppo di giocatrici forti e ci sarà spazio per tutte quante e ognuno di noi deve sfruttare l’occasione e fare il massimo quando scende in campo.