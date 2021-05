Femminile, Bavagnoli: “Sono contenta della prova delle ragazze”

Al termine del pareggio in casa contro il Milan, Betty Bavagnoli è intervenuta ai canali di Roma TV. Ecco le sue parole:

Grande partita, le squadre si sono affrontate a viso aperto.

Alla fine possiamo dire questo, sono contenta della prova delle ragazze. Avevamo preparata la partita, conoscevamo l’avversario ed è un Milan ben organizzato. Ci siamo comportate bene, è stata una partita tattica. Non ci siamo demoralizzate nella prima parte della partite, dove abbiamo creato e rischiato di prendere gol, ma anche di farlo. È stata una partita che ha onorato il calcio e ha permesso ad entrambe le squadre di studiarsi a vicenda.

Tanti calci d’angolo ma non è arrivato il gol.

Ho pensato di dover lavorare di più sulla fase di finalizzazione. Non siamo riusciti a sfruttare i calci piazzati, ma abbiamo creato le azioni più importanti palla a terra, in contropiede e in velocità ma l’ultimo passaggio è sempre mancato. Forse è mancata cattiveria agonistica nella conclusione finale sui calci d’angoli.

Prove generali di finali di Coppa Italia, sarà una finale aperta.

Credo e vorrò che sarà una partita per onorare il calcio femminile, per mostrare un buon gioco e far vedere che il calcio femminile sta continuando a crescere. Non era una finale scontata, ci prepareremo per fare ancora meglio. Prima di questa finale ci sono altre tre partite fondamentali.