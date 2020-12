Femminile, Bavagnoli: “Siamo state ingenue. Dobbiamo analizzare gli errori fatti”

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Betty Bavagnoli – allenatrice della Roma Femminile – ha parlato ai microfoni di Roma TV a proposito del match. Queste le sue parole:

“È stata una partita, non dico dai due volti, ma sicuramente abbiamo concesso un po’ troppo nel primo tempo. Ho avuto la sensazione che siamo entrate in campo con troppo timore nei confronti di una squadra, che merita tutto il rispetto, ma eravamo troppo contratte e abbiamo subito all’inizio. Poi abbiamo cominciato a prendere le misure, ma incontravamo una squadra che è molto forte sulle palle inattive. Siamo state molto ingenue a concedere due seconde palle in occasione dei due gol del primo tempo. Abbiamo accorciato le distanze, avevamo recuperato un po’ di fiducia. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, eravamo più corte e aggressive, ma non è bastata contro una squadra molto forte. Dobbiamo rivedere e analizzare anche oggi gli errori fatti e cercare di trovare delle contromisure. Abbiamo potuto vedere, provare e vivere questa squadra che rincontreremo il 6 gennaio e dobbiamo trovare degli accorgimenti importanti”.