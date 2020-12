Femminile, Bavagnoli: “Mi assumo la responsabilità ma a due metri dalla porta i palloni vanno messi dentro”

La Roma Femminile non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 nella gara contro il Florentia. Al termine della partita l’allenatrice Elisabetta Bavagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Credo di aver contato almeno sei palle gol clamorose. È difficile per me commentare, sono amareggiata. Le ragazze creano le occasioni ma sulle lacune che cerchiamo di migliorare evidentemente dobbiamo ancora lavorare. Mi assumo la responsabilità ma a due metri dalla porta i palloni vanno messi dentro. Gli errori sono soprattutto individuali, come sul gol preso o sugli errori davanti alla porta. Non va bene. Credo che con la Juve servirà un altro tipo di squadra. Siamo giovani con qualche giocatrice d’esperienza, facciamo vedere unione di squadra ma dobbiamo fare tanto di più. In questo campionato non basta segnare un solo gol e se ci accontentiamo, senza tirar fuori la cattiveria non faremo passi in avanti. L’unica cosa che posso dire che ci proviamo fino alla fine ma non basta”.