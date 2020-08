Femminile, Bavagnoli: “Era importante una reazione. Mi aspetto una gara tosta” – VIDEO

L’allenatrice della Roma Femminile Betty Bavagnoli ha parlato ai canali del club in vista della seconda giornata di campionato. L’avversario sarà il Bari Pink. Queste le parole della coach:

“Era importante ritrovarci, analizzando quelli che sono stati tutti i nostri errori, la nostra interpretazione in alcuni momenti della gara, il nostro atteggiamento. L’abbiamo fatto e abbiamo metabolizzato le cose che abbiamo fatto meno bene e quelle che abbiamo fatto bene. Era importante avere una reazione e la reazione durante la settimana di allenamenti c’è stata, la andiamo a verificare in questa seconda gara. Mi aspetto una partita tosta, importante, giocata. Mi aspetto anche la reazione delle mie giocatrici dopo aver fatto una settimana in cui abbiamo preparato ogni dettaglio. Mi aspetto una gara bella da vedere e da giocare, con tutta la grinta e determinazione che si potrà avere domenica”.

