Felix Afena-Gyan chiarisce: “Nessun commento razzista, scherziamo come una famiglia”

Mourinho ha mantenuto la promessa e ha regalato un paio di scarpe a Felix Afena-Gyan, autore della doppietta decisiva contro il Genoa. Momento di imbarazzo, però, durante il video quando il calciatore, intento a scartare il pacco, viene ripreso da una persona che testualmente afferma: “Dentro ci sono le banane”. Un’uscita infelice che ha portato Afena-Gyan a rimuovere il video, postando sul proprio profilo Twitter solo il momento finale in cui balla con le nuove scarpe.

“Voglio assicurarvi che non sono offeso dall’audio che avete sentito che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia. Il motivo? Mangio tante banane e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito questo commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che tutti mi hanno dato qui a Trigoria, penso che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito”.