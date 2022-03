Felix Afena-Gyan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Udinese-Roma 1-1. Queste le sue parole:

FELIX AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“E’ stata una partita difficile, abbiamo fatto di tutto per rimontare. Eravamo sotto 1-0 e siamo riusciti a riprenderla, ma è stata una gara difficile. Faremo di tutto per vincere le prossime, farò di tutto per aiutare la squadra a vincere. Giocheremo da squadra per guadagnare i punti a disposizione“.