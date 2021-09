Felipe Anderson, attaccante della Lazio, è stato intervistato durante l’intervallo di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

FELIPE ANDERSON A DAZN

Sembra che il vostro umore sia cambiato dopo il gol subìto, come si fa a fare in modo che non riapra la partita?

Ci siamo un po’ abbassati a fine primo tempo, abbiamo sbagliato in questo perché quando eravamo alti rubavamo palla e potevamo fargli male. Dobbiamo mantenere il ritmo dei primi 30 minuti.