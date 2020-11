“Felice di essere ritornato”. Dzeko riprende la guida di un attacco di specialisti

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – 18 giorni dopo il primo tampone positivo, Edin Dzeko esce dal tunnel e torna a disposizione della Roma. L’isolamento dell’attaccante è stato molto più lieve degli altri: “Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così beme. Daje Roma!“, le sue parole sui social. Nel pomeriggio Dzeko si è recato a Villa Stuart per la visita di idoneità e oggi dovrebbe tornare a completa disposizione di Fonseca. In questi giorni si è sempre allenato a casa e potrebbe anche partecipare alla trasferta di Cluj giovedì sera. Può andare in panchina e giocare uno spezzone di partita come è successo per Pellegrini contro il Parma. L’obiettivo è quello di tornare in buona forma per il Napoli. Mayoral domenica ha convinto tutti e verrà confermato in Europa League. Dzeko si riprende così il comando di un attacco mai così performante. La Roma ha segnato 19 gol e ben 13 dei 16 su azione hanno la firma delle punte. Il più in forma di tutti è Mkhitaryan con 6 gol nelle ultime 3 gare. Da quando è alla Roma ha messo segnato 15 reti e fornito 11 assist in 38 partite.