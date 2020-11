Fazio, Santon e Pellegrini positivi

Corriere dello Sport (G. D’ubaldo, R. Maida) – Nella Roma ci sono nuovi casi Covid. Pellegrini, Fazio e Santon sono risultati positivi agli ultimi tamponi. La Roma ufficializzerà i nomi dei tre giocatori solo oggi, perché i risultati sono arrivati ieri sera tardi. Lorenzo Pellegrini, invece, l’ha annunciato in prima persona su Instagram: “Anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!“. C’è preoccupazione a Trigoria. Il caso del giovane portiere Pietro Boer, che è stato isolato in tempo, non è l’ultimo. Per evitare contatti pericolosi, la Roma lo ha fatto rientrare in auto dal ritiro di Genova insieme al compagno di stanza, Tommaso Milanese, che aveva debuttato giovedì scorso in Europa League. Per Diawara invece il peggio è passato: l‘isolamento della quarantena è finito. Dalla prossima partita con il Parma, se riuscirà ad allenarsi con continuità durante la pausa, tornerà a disposizione di Fonseca. Stessa situazione del baby Calafiori che è pronto per riprendere l’attività agonistica. Con Spinazzola infortunato, si spalancano le porte della prima squadra. Intanto l’Asl Roma 2 non ha dato l’autorizzazione ai nazionali per raggiungere i rispettivi ritiri.