Fazio e Santon sono negativi. Kumbulla no

Il Tempo (F.Biafora) – Mentre Fonseca e 21 giocatori sono a Cluj, a Trigoria lavorano i guariti dal Covid e gli infortunati per tornare a disposizione il prima possibile. Per quanto riguarda Ibanez, Mancini e Smalling, Fonseca si è detto ottimista per il loro recupero. Tutti e tre dovrebbero essere pronti per scendere in campo dal primo minuto contro il Napoli stringendo i denti. Fazio e Santon, invece, sono risultati negativi al Covid. Ora per loro la necessità è trovare la giusta condizione fisica, in particolare per il terzino che era anche infortunato. Ancora ai box Kumbulla e Zalewski. Oggi è in programma la seconda udienza della causa dell’ex ds Petrachi contro il licenziamento per giusta causa.