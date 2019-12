Fazio è pronto e Smalling può recuperare, difesa blindata

Forse un ultimo tentativo lo farà oggi, perchè prima di alzare bandiera bianca in vista della sfida di venerdì contro la Fiorentina, Chris Smalling vuole provare ad avere un’ultima occasione. Il trauma distrattivo al ginocchio con interessamento del legamento sta migliorando, ma non ancora del tutto, e infatti ancora ieri l’inglese si è allenato a parte. Per questo quasi sicuramente accanto a Mancini, che a breve convolerà a nozze, giocherà Fazio. La Roma con 16 goal incassati ha fatto peggio solo dell’ Inter che ne ha subiti 14 ed è a pari merito con Lazio e Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.