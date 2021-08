Fazio e Nzonzi si impuntano. Intanto sbuca Loftus-Cheek

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la rosa e regalare a Mourinho gli ultimi tasselli per questa stagione. I giallorossi sembra abbiano messo nel mirino per il centrocampo Loftus-Cheek del Chelsea, piace anche Sergio Oliveira del Porto, ma la priorità di Tiago Pinto è quella di vendere. Problemi per Nzonzi, che continua a chiedere una sostanziosa buona uscita e che ha visto l’Al Rayyan fare un passo indietro. Su di lui resta l’interesse dell’Al Gharafa di Andrea Stramaccioni. Discorso simile per Fazio, vicino al Genoa ma che ha chiesto alla Roma di percepire lo stesso stipendio garantito nella Capitale. Operazione non sostenibile per il grifone che sembra ormai aver rinunciato al difensore.