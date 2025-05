Corriere dello Sport (R. Maida) – Contro il Milan è stato registrato il record assoluto di presenze all’Olimpico (68.145 spettatori). Tutto esaurito per la settantesima volta nel calcio post-Covid. La Roma ha saputo avvicinare i tifosi a dispetto dei risultati.

La partita contro i rossoneri ha fruttato oltre 5 milioni. Sono soldi che pesano, se spalmati su una stagione. Negli ultimi cinque anni la Roma ha riempito l’Olimpico per il 92% della capienza. Il totale di presenze è stimato in 4,5 milioni. Non male, senza aver giocato una volta in Champions.