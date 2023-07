Il Messaggero (G.M.) – “Adesso vado in vacanza, credo di essermelo meritato. Se mi chiamasse Mourinho? Ci rinuncio, assolutamente”. Giacomo Faticanti, capitano della nazionale Under 19, è sceso dal pullman davanti la sede della Figc con la coppa dell’Europeo. Il primo del gruppo azzurro a stringere la mano al presidente del Coni Giovanni Malagò e a quello federale Gabriele Gravina, che attendevano i campioni d’Europa per un lungo e me ritato applauso. Una festa sobria per i ragazzi di Alberto Bollini, accolti anche dal Ministro dello Sport Andrea Abodi. E Faticanti, classe 2004, in questo modo si candida, si offre allo Special One per il ritiro in Portogallo, nonostante ancora lui un giorno di riposo non ce lo abbia avuto. Mentalità.