Paulo Dybala, costretto ad uscire al 28esimo minuto della sfida valida per l’andata dei quarti di Europa League, tra Roma e Feyenoord, avrebbe un fastidio all’adduttore della gamba destra. Una grana in più per Mourinho, in vista dell’Udinese. Dopo Solbakken, ora Dybala e Abraham sono a rischio forfait.