Fastidio al flessore della coscia sinistra per Santon, out per la sfida al CSKA Sofia

Nuovi problemi per mister Fonseca. Il tecnico portoghese perde Davide Santon per l’impegno in Europa League in programma domani sera all’Olimpico contro il CSKA Sofia. Come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora su Twitter, il laterale italiano soffre un fastidio al flessore della coscia sinistra e per questo salterà la gara contro i bulgari. Sarà necessario effettuare degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Al suo posto, con ogni probabilità, giocherà Rick Karsdorp che oggi parlerà in conferenza stampa insieme a Fonseca.